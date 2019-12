Gaviria over hereniging met Richeze: “Hij maakt een enorm verschil” zaterdag 21 december 2019 om 15:25

Fernando Gaviria en Maximiliano Richeze: dit sprintduo wist de afgelopen jaren vele successen te boeken, maar reden in 2019 voor een andere werkgever. De twee Zuid-Amerikanen zijn nu echter weer ploeggenoten bij UAE Emirates en klaar om te schitteren. “Maximiliano is een fantastische renner en een echte vriend”, zo vertelt Gaviria aan Cyclingnews.

De Colombiaan en Argentijn leerden elkaar kennen tijdens de Tour de San Luis van 2015. Waar Gaviria als onbekende sprinter wist te schitteren door twee etappes te winnen, probeerde Richeze zijn sprintkopman Sacha Modolo en de ploeg Lampre-Merida naar overwinningen te loodsen. Een jaar later stonden beide renners weer aan de start, maar nu als teamgenoten.

Het bleek het begin van een zeer succesvolle samenwerking, met Gaviria als afwerker en Richeze die zijn kopman in een zetel naar de laatste honderden meters moest brengen. Het resulteerde in etappezeges in de Giro d’Italia, Tour de France en legio andere rittenkoersen. “Max heeft de ervaring en capaciteiten om voor een ideale lead-out te zorgen. Dat is echt een enorm voordeel.”

Vriendschap

“We hebben het over een renner die echt iets toevoegt aan een ploeg”, is Gaviria lovend. “Hij is niet alleen belangrijk voor mij, aangezien hij in de lastige etappes ook kan knechten voor een rondekopman. Max is gewoon geboren om mensen te helpen. We hebben een geweldige relatie buiten het wielrennen, we praten eigenlijk alleen maar over niet-wielergerelateerde zaken. Het is een echte vriend.”

De 36-jarige Richeze kijkt ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Gaviria. “Fernando drong echt aan op een reünie bij UAE Emirates. Ik was dan ook al vrij snel in gesprek met de ploeg. Het is een nieuwe uitdaging, ik wil graag met hem winnen op het hoogste niveau. Ik had een goede band met Modolo en Elia Viviani, maar ik heb een nog sterkere connectie met Fernando.”

Gaviria en Richeze zullen over een maand aan de start staan van de Vuelta a San Juan, gevolgd door de UAE Tour en Tirreno-Adriatico. De twee coureurs richten zich in 2020 ook op Milaan-San Remo en de Tour de France.

Voorlopig programma Fernando Gaviria in 2020 Vuelta a San Juan (26 januari-2 februari)

UAE Tour (23-29 februari)

Tirreno-Adriatico (11-17 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

Tour de France (27 juni-19 juli)