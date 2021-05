Gaviria bleef maar net overeind in sprint: “Met de ploeg uitzoeken wat daar gebeurde”

Voor Fernando Gaviria eindigde de eerste sprintetappe van de Giro d’Italia haast in een drama. De Colombiaan werd door zijn UAE-ploegmaat Juan Sebastián Molano naar de afzetting gedreven en kon maar net op de fiets blijven.

“Ik raakte de afzetting, maar gelukkig kon ik overeind blijven”, vertelde Gaviria naderhand tegen Cyclingnews. “Het ging niet zoals ik wilde, maar zoiets kan gebeuren in een sprint. We gaan met de ploeg uitpluizen wat er gebeurde en dan proberen we het de volgende keer beter te doen.”

Uiteindelijk rolde de vijfvoudige etappewinnaar als 24e over de streep in Novara. “Dat de benen goed zijn, is het belangrijkst. Er zullen nog meer kansen komen. De ploeg heeft vertrouwen in me, de volgende keer hebben we wellicht meer geluk. Ik kan niet wachten.”