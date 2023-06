Gautherat klopt Uhlig in proloog Vredeskoers, Huub Artz zevende

De proloog in de Vredeskoers is gewonnen door Pierre Gautherat. De Fransman haspelde de 3,1 kilometer door het centrum van Jeseník af in 3 minuten en 38 seconden.

Gautherat bleef daarmee de Duitser Henri Uhlig van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck met 1 tel voor. Carl-Frederik Bévort eindigde op plek drie.

De Nederlander Huub Artz had lange tijd zicht op een podiumplek. De coureur van Metec-Solarwatt stond een poosje tweede, maar moest in de slotfase van de proloog toch nog wat plaatsjes prijsgeven.

Gautherat is eerstejaars prof bij AG2r Citroën. Dit jaar eindigde hij al als zevende in Le Samyn en als vijfde in de Heistse Pijl.