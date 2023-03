Gaudu en Démare gaan samen naar Parijs-Nice, Pinot start in Tirreno-Adriatico

Groupama-FDJ rekent in Parijs-Nice op kopmannen David Gaudu en Arnaud Démare. Het is de eerste keer dat de twee Fransmannen samen aan de start van een koers komen na het veelbesproken groepsgesprek. Gaudu haalde in dat groepsgesprek hard uit naar zijn landgenoot en ploegmaat Démare.

“Dat we niet praten en niet veel samen koersen is een voordeel. Als hij wil, kan ik het nog eens in zijn gezicht zeggen. Ik ben niet bang van hem. Hij weet dat ik hem niet in de Tour wil. Ik heb het hem al gezegd”, zei Gaudu in dat gesprek. Stevige woorden aan het adres van Démare dus. Excuses van Gaudu volgden niet veel later.

Ploegleider Marc Madiot reageerde destijds ook op het voorval. “Ik vraag niet aan mijn renners om vrienden met elkaar te zijn, wel om professioneel met elkaar samen te werken. Over anderhalve maand rijden ze samen dus gewoon Parijs-Nice.” Dat is nu dus effectief het geval. Dat doen Gaudu en Démare samen met Stefan Küng, Ignatas Konovalovas, Rudy Molard, Miles Scotson en Kevin Geniets.

Pinot in Italië

In Tirreno-Adriatico rekent Groupama-FDJ onder meer op Thibaut Pinot. Naast Pinot komen ook Valentin Madouas, Jake Stewart, Fabian Lienhard, Olivier Le Gac, Quentin Pacher en Bruno Armirail aan de start van de Italiaanse rittenkoers. Pinot werd vorig jaar nog achtste in het algemeen klassement van Tirreno-Adriatico. In 2017 deed de Franse klimmer nog beter met een derde plaats. Tirreno-Adriatico gaat aanstaande maandag van start, een dag na Parijs-Nice.

