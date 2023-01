David Gaudu haalt in groepsgesprek uit naar ploegmaat Arnaud Démare

Hommeles binnen de ploeg van Groupama-FDJ. Enkele screenshots van een groepsgesprek op Discord laten zien dat David Gaudu geen al te hoge pet op heeft van zijn ploegmaat Arnaud Démare. “Dat we niet praten en niet veel samen koersen is een voordeel. Ik ben niet bang van hem”, aldus Gaudu. Die laatste heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

Démare (31) is al meer dan tien jaar een zeer belangrijke pion binnen de ploeg van Groupama-FDJ, maar de laatste jaren heeft ook Gaudu (26) zich opgewerkt tot kopman. Sprinter Démare en klimmer Gaudu zitten normaal niet in elkaars vaarwater, maar de kans is aanwezig dat ze dit jaar ploegmaats zijn in de Tour de France. En dat is duidelijk niet naar de zin van Gaudu.

Gaudu haalt in chatgesprekken op het platform Discord, die in de openbaarheid werden gegooid, uit naar zijn ploeggenoot. “Dat we niet praten en niet veel samen koersen is een voordeel. Als hij wil, kan ik het nog eens in zijn gezicht zeggen. Ik ben niet bang van hem. Hij weet dat ik hem niet in de Tour wil. Ik heb het hem al gezegd”, klinkt het. Verder maakt Gaudu enkele kleinerende opmerkingen over de sprintsnelheid van Démare.

Excuses

Inmiddels heeft Gaudu het boetekleed aangetrokken en gaat hij op Twitter door het stof. “Problemen die kunnen voorvallen in een ploeg moeten intern blijven. Ik wil me dan ook excuseren bij het team en Arnaud”, was zijn eerste, inmiddels verwijderde reactie. Later kwam hij met een tweede statement. “Ik had deze uitspraken nooit in het openbaar mogen ventileren. Mijn excuses aan de ploeg en Arnaud.”

Screenshots van het bewuste groepsgesprek