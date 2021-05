Ganna steviger in roze trui: “Wilde bonificaties wegnemen van anderen”

Filippo Ganna start maandag ook in de derde etappe van de Giro d’Italia in de roze leiderstrui. De Italiaan van INEOS Grenadiers wist in de tweede rit zijn voorsprong uit te breiden, omdat hij onderweg de tussensprint met de bonificatieseconden won. “Dat was om de bonificaties weg te nemen voor anderen”, zegt Ganna.

“Daarbij dacht ik al aan de komende dagen, omdat Egan Bernal en Pavel Sivakov strijden om de roze trui straks”, weet de tijdritwinnaar van Turijn, die de tussensprint won en zo drie seconden cadeau kreeg. “Ik zag dat Remco Evenepoel er ook probeerde voor te gaan, maar Gianni Moscon en ik hielden hem goed af.”

Vorig jaar reed Ganna ook al enkele dagen in de roze trui, maar nu kon hij in eigen land genieten van de aandacht die hij kreeg. “Ik heb genoten van de aanmoedigingen van het publiek hier in Piëmonte, ze schreeuwden allemaal mijn naam vandaag”, aldus Ganna. Maandag kent de Giro een lastige finale. “We weten dat het een perfecte etappe is voor Peter Sagan”, voorspelt de rozetruidrager.