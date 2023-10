maandag 16 oktober 2023 om 16:01

Ganna slaat Tour de France van volgend jaar over met oog op Olympische Spelen

Filippo Ganna zal volgend jaar niet aan de start verschijnen van de Tour de France. De Italiaan wil in de zomer van 2024 vooral schitteren op de Olympische Spelen in Parijs en ziet een deelname aan La Grande Boucle dan ook niet zitten.

De 27-jarige Ganna reed in zijn carrière nog maar één keer de Ronde van Frankrijk. In 2022 wist hij zijn eerste Tour wel tot een goed einde te brengen en werd hij 94ste in het algemeen klassement. In 2024 richt Ganna zich echter op andere wedstrijden, zo liet hij weten tijdens ‘Il Festival dello Sport’ in Milaan.

Geen Tour, wel Giro

De Italiaanse hardrijder pur sang hoopt volgend jaar – na zijn tweede plaats in 2023 – weer te kunnen strijden om de overwinning in Milaan-San Remo. Daarna zal Ganna zich klaarstomen voor de Giro d’Italia, een wedstrijd die hij drie keer eerder mocht betwisten. De Tour de France komt dus niet voor in zijn plannen, de Olympische Spelen in Parijs (uiteraard) wel.

Ganna wist het afgelopen seizoen zes wedstrijden te winnen, voornamelijk tegen de klok. Ook werd hij tweede op het WK tijdrijden, achter de Belg Remco Evenepoel. Zijn meest opvallende prestatie was toch wel zijn tweede plaats in Milaan-Sam Remo, na de ongenaakbare Mathieu van der Poel. Ganna werd verder ook zesde in Parijs-Roubaix.