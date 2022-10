Ganna nieuwe houder werelduurrecord: “We kunnen het nóg beter doen”

Filippo Ganna is de nieuwe houder van het werelduurrecord. De Italiaan verbrak zaterdagavond in het Zwitserse Grenchen het voormalige record van Daniel Bigham (55,548 kilometer) met groot verschil. Ganna legde in één uur 56,792 kilometer af. “Een geweldig resultaat”, was na afloop dan ook zijn conclusie.

In de eerste fase van zijn rit reed Ganna nog trager dan Bingham twee maanden terug deed. Na een kwartier begon de tweevoudig wereldkampioen echter in te lopen op de Brit en na twintig minuten lag hij al voor. In het restant van het uur liep Ganna alleen maar verder uit, stortte niet meer in en wist zo de lat nog wat hoger te leggen. “56,792 kilometer is niet slecht! Een volgende keer probeer ik het misschien in een ander deel van het seizoen, met frissere benen. Dan kunnen we het nog beter doen”, klinkt het ambitieus.

Na afloop keek hij met onder meer Het Nieuwsblad terug op zijn geslaagde uurrecordpoging. “Ik wist ’s ochtends al dat ik een goede dag had. Dit gevoel heb ik bijvoorbeeld in Australië, bij het WK tijdrijden, nooit gehad. Mijn poging liep ook zoals ik had verwacht. Heel even dacht ik dat de grens van 57 kilometer haalbaar was. Helaas moest ik in de slotfase wat gas terugnemen. Toch denk ik dat ik er alles heb uitgehaald en dat ik echt niet beter kon.”

“Ik denk dat ik mentaal een van mijn sterkste prestaties heb geleverd”, is Ganna van mening. “Ik was echt sterk in het hoofd. Na een half uur koers dacht ik maar één ding: versnellen. Enkel de laatste tien minuten waren er teveel aan. Ik was constant op zoek naar een comfortabele positie op de fiets. Toen telde nog maar één ding: aankomen.” Een feestje zit er voorlopig niet in voor Ganna. “Daarvoor ben ik momenteel een beetje te moe. En er wacht ons volgende week nog het WK op de baan in Parijs.”

Ganna deed met zijn afstand niet alleen beter dan Bigham, maar wist ook het onofficiële record van Chris Boardman te verbeteren. De Brit reed in 1996 56,375 kilometer in één uur, maar deed dat op een fiets met een zogenoemde ‘supermanpositie’ die tegenwoordig niet meer toegestaan is bij een werelduurrecordpoging.

Voormalig recordhouder Bigham: “Een historische prestatie” De voormalig werelduurrecordhouder Daniel Bigham, die tegenwoordig bij INEOS Grenadiers werkzaam is als Performance Engineer, is trots op de Italiaan. “Een enorme pluim voor Filippo voor zijn historische prestatie. Ik weet hoeveel inzet, vastberadenheid en werk er nodig is om zo’n prestatie neer te zetten”, laat hij weten op de website van de Britse formatie. “Het is fantastisch dat dit ambitieuze project op deze avond samenkwam. Dat Ganna mijn record zou verbeteren, was altijd al onderdeel van het plan en het is geweldig om zo’n waardige teamgenoot als nieuwe recordhouder te hebben.”