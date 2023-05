Gall verrast zichzelf met tweede plek in Mercan’Tour: “Voelde me eerst niet goed”

De wielerliefhebbers werden in de finale van de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes getrakteerd op een beklijvend duel tussen Richard Carapaz en Felix Gall. Die eerste ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor, maar Gall wist de Ecuadoraan wel tot het uiterste te dwingen.

Gall bleek in de finale – tot zijn eigen verbazing – de grote uitdager van topfavoriet Carapaz. “Ik voelde me aanvankelijk niet eens goed en ik was wel blij dat het ging regenen. Ik geef namelijk de voorkeur aan koude weersomstandigheden. Ik voelde me daarna wel verrassend goed op de slotklim”, liet hij na de finish weten aan Cycling Pro Net.

Op de twaalf kilometer lange Col du Valberg (aan goed 7%) kregen we een duel tussen Carapaz en Gall. Die laatste leek nog naar de Ecuadoraan te rijden, maar bleef lange tijd hangen op een vijftal seconden. “Ik dacht telkens dat ik er nog naartoe kon rijden, maar zijn tempo lag net wat te hoog. Ik moest telkens weer even op adem te komen, om het dan vervolgens weer te proberen.”

Lees ook: Tot het gaatje: Carapaz verslaat Gall in Mercan’Tour, Van Eetvelt knap derde

Gall kwam er uiteindelijk niet meer bij, maar is vooral erg tevreden met zijn tweede plek. “Ik ben blij. Ik presteer het hele seizoen al erg constant en dat is voor het eerst in mijn carrière. Na de Tour of the Alps nam ik een rustperiode en vervolgens zijn we met de ploeg gaan trainen in de Sierra Nevada. Dat verliep erg goed.”

“Mijn volgende wedstrijd is de Ronde van Zwitserland. Ik hoop ook daar weer goed voor de dag te komen”, blikt Gall alvast vooruit.