Gall bezig met geruisloze opmars: “Al reed ik de hele dag op mijn limiet”

Felix Gall eindigde zaterdag in de veertiende etappe van de Tour de France dan wel op bijna twee minuten van ritwinnaar Carlos Rodríguez, de Oostenrijkse klimmer deed wel een uitstekende zaak in het algemeen klassement. De voor AG2R Citroën uitkomende Gall stijgt vijf plekken en staat nu negende in de algemene rangschikking.

Gall liet zich in de voorbije bergritten al van voren zien, maar klom in de rit naar Morzine ook met de klassementstoppers mee omhoog. Op de laatste klim van de dag, de gevreesde Col de Joux Plane, moest hij wel lossen onder het geweld van Jumbo-Visma en UAE Emirates. Gall viel echter niet stil op weg naar de finish in Morzine en kwam als zevende over finish, in het wiel van Jai Hindley.

De Oostenrijker moest er alleen wel flink voor knokken. “Ik heb echt zoveel pijn geleden”, begon hij na afloop zijn relaas op de website van zijn ploeg. “Jumbo-Visma reed ontzettend hard vanuit de start en hielden de kopgroep zo constant in het vizier. De vluchters waren kansloos. Ik voelde me bij de start niet eens zo goed. Mijn benen waren wat geblokkeerd en op de voorlaatste klim stond ik op lossen. Het deed zoveel pijn.”

Gall wist op karakter echter te overleven en zo een goede uitslag te noteren in Morzine. “Ik ben blij met hoe de dag is verlopen, ook al reed ik de hele dag op mijn limiet. Op de laatste klim keek ik om me heen en vroeg ik me af wat ik daar aan het doen was. Dit komt voor mij als een verrassing, al zijn we nog maar aan het einde van de tweede week. Iedereen is nu wel vermoeid. Ik hoop dat ik het kan volhouden.”