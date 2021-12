Gabriel Cullaigh wil zich via conti-ploeg weer in de kijker rijden bij WorldTeams

Gabriel Cullaigh zet zijn wielercarrière komend seizoen voort op continentaal niveau. De 25-jarige Britse renner wil zich in eigen land bij Saint Piran weer in de kijker rijden bij de WorldTeams, nadat hij afgelopen jaar bij Movistar geen nieuw contract kreeg aangeboden.

Na twee moeizame eerste profseizoenen bij Movistar, wil Cullaigh voornamelijk weer koersen. “Na de afgelopen twee jaar en slechts 48 koersdagen, wil ik vooruitgang boeken en zo veel mogelijk koersen. Saint Piran zal de beste plek voor mij zijn”, zegt de Britse renner in gesprek met Cycling Weekly. “Ik wilde op WorldTour- of ProTeamniveau blijven, maar de enige ploeg die contact had opgenomen met mijn zaakwaarnemer Andrew McQuaid was Qhubeka, en we weten nog steeds niet zeker of ze doorgaan of niet.”

Cullaigh hield lange tijd hoop op een goede afloop, maar wilde niet blijven wachten met de kans dat hij uiteindelijk met lege handen achterbleef. “Steve Lampier (ploegmanager van Saint Piran, red.) en ik spraken elkaar tijdens de Tour of Britain en we hebben sindsdien contact gehouden. Ik heb altijd goed kunnen opschieten met Lampier. Hij zei dat hij me niet in de ploeg wilde omdat ik dan geen WorldTour-plaats zou krijgen, maar als het zo ver zou komen, zou hij me graag hebben en zou hij me geven wat ik nodig had in termen van een salaris.”

James Shaw

Cullaigh hoopt dezelfde weg te bewandelen als zijn even oude landgenoot James Shaw, die van Lotto Soudal ook een stap terug deed en uiteindelijk afgelopen seizoen een contract versierde bij EF Education-Nippo. “Hij stuurde me onlangs een leuk bericht waarin hij zei dat het klinkt alsof ik in een vergelijkbare situatie zit als wat Lotto een paar jaar geleden met hem deed. Hij dacht er echt over om alles in te leveren, maar hij zei dat hij beseft dat dat de slechtste beslissing zou zijn geweest die hij had kunnen maken.”

“Het is indrukwekkend wat James dit jaar heeft gedaan, geweldig om te zien dat het mogelijk is om weer de stap omhoog te zetten als ik mijn draai kan vinden. Ik geef het een jaar – ik ben het aan mezelf verplicht. Ik zal een aantal koersen rijden en er zullen mogelijkheden zijn. Ik zal mijn hoofd omlaag doen en de kansen pakken wanneer ze komen”, aldus Cullaigh.