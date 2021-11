Ambitieuze Gabriel Cullaigh zoekt ploeg: “Ik vind dat ik het nog een jaar moet proberen”

Gabriel Cullaigh vreest dat hij volgend jaar niet meer voor een WorldTour- of ProContinentale ploeg zal uitkomen. De 25-jarige Brit heeft geen nieuw contract aangeboden gekregen door zijn ploeg Movistar en zit nog altijd zonder ploeg voor 2022. “Maar ik vind dat ik het in ieder geval nog een jaar moet proberen”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Ik heb geen echte update, anders dan dat ik natuurlijk geen contractverlenging aangeboden heb gekregen en dat ik nog op zoek ben naar een ploeg”, begint hij, “maar mijn manager heeft hard zijn best gedaan.”

In 2017 begon Cullaigh zijn carrière bij SEG Racing Academy. Daarna kwam hij uit voor Team Wiggins, in dienst van die continentale ploeg won hij de Rutland-Melton Cicle Classic. Na twee jaar tekende hij bij Movistar, waar hij uiteindelijk twee jaar zou blijven. Nu merkt Cullaigh geen interesse meer vanuit de WorldTour- en ProContinentale ploegen. “Ik neem het ze niet kwalijk: ik heb weinig wedstrijden gefietst en weinig resultaten gehaald.”

Wachten op Qhubeka, of terug naar een Britse ploeg

Hij denkt zelf dat de meeste ploegen al wel vol zitten voor 2022, aangezien de trainingskampen al snel gaan beginnen. De Movistar-renner benoemt ook de andere renners die nog geen contract hebben: “Ik denk dat ook zij zitten af te wachten of Qhubeka NextHash nog doorgaat.” Zelf hoopt hij dat hij in ieder geval overwogen zal worden door Qhubeka als die ploeg verdergaat volgend seizoen.

Als dat niet het geval is, wil Cullaigh nog steeds niet opgeven. “Ik heb goede gesprekken gehad met een aantal Britse continentale ploegen, dus ik zal zeker met een van hen verder gaan volgend jaar.” Hij hoopt dat hij daar weer zijn goede vorm kan vinden en resultaten kan neerzetten. “Ik vind dat ik het van mezelf nog in ieder geval een jaar de kans moet geven”, legt hij uit.