vrijdag 1 september 2023 om 15:49

Gaat Filippo Ganna weer sprinten? “Moet toestemming van Geraint Thomas krijgen”

Filippo Ganna weet nog niet of hij vrijdag zal sprinten in de Vuelta a España. De Italiaanse hardrijder vertelde voor de start dat het zal afhangen of hij toestemming krijgt van kopman Geraint Thomas. “Ik voel me ook geen sprinter.”

Ganna sprintte in de vijfde etappe nog naar een tweede plaats achter Kaden Groves. De renner van INEOS Grenadiers reed misschien zelfs de snelste sprint. “Maar vandaag is het een andere soort aankomst. Er ligt een bocht op minder dan 600 meter van de finish en er zijn ook heel veel rotondes. Dit zou wel eens de etappe van de rotondes kunnen worden.”

“Ik ben geen sprinter, maar ik probeer mijn job te doen. Als we de kans krijgen om ervoor te gaan, dan draai ik de knop om”, legde Ganna uit aan Eurosport. “Een zege is zeker mooi, maar we hebben ook twee leiders (Thomas en Thymen Arensman, red.) waarvoor we moeten zorgen. We zullen zien of Thomas mij toestemming geeft zoals twee dagen geleden.”