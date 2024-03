dinsdag 26 maart 2024 om 16:52

Gaat Egan Bernal dit jaar toch naar de Tour de France? “Eerst de balans opmaken”

Het heeft twee jaar geduurd, maar Egan Bernal koerst na zijn horrorcrash en daaropvolgende revalidatie weer ouderwets van voren. Na toptienklasseringen in de Tour Colombia, O Gran Camiño en Parijs-Nice eindigde hij afgelopen zondag knap als derde in de Ronde van Catalonië. De grote vraag is nu: trekt Bernal in juli naar de Tour de France?

De ronderenner gaf vorig jaar al aan dat hij in 2024 sowieso werk maakt van de laatste grote ronde van het seizoen: de Vuelta a España. Maar een Tourdeelname lijkt, zeker met zijn laatste uitslagen in het achterhoofd, nu ook een serieuze optie. Cyclingweekly besloot ploegleider Zakkari Dempster aan de tand te voelen. “De ambitie van Egan ligt nog een stuk hoger dan enkel een derde plek in de Ronde van Catalonië.”

“Ik ben er zeker van dat hij zal terugkomen op een heel hoog niveau en competitiever zal zijn dan ooit tevoren. Hij wordt sterker en ik ben ervan overtuigd dat we nóg ambitieuzere doelen kunnen stellen. Het is wel belangrijk om nu geen stappen over te slaan, maar hij is ontzettend nuchter en bescheiden. Hij is al erg blij met hoe het nu allemaal loopt, en waar hij momenteel staat.”

Dempster sluit zeker niet uit dat we Bernal dit jaar aan de start zullen zien van de Tour de France. “We moeten eerst de balans opmaken en als performanceteam beslissen wat nu het beste voor hem is. Egan is een belangrijke renner en dus moeten we een goed gesprek voeren over wat nu het beste plan is, met als doel dat hij competitief kan zijn in de grootste wedstrijden. Wie weet gaat hij naar de Tour. Alles is mogelijk.”

Nog altijd in ontwikkeling

Bernal zelf sluit een Tourdeelname ook niet uit. “Maar het zal wel allemaal afhangen van het verdere verloop van mijn seizoen. Ik kan wel stellen dat een deel van mijn waarden hetzelfde zijn of zelfs beter dan voor mijn val. Ze zijn echter niet goed genoeg om te winnen, maar ik boek nog wel elke dag progressie”, klinkt het hoopvol.