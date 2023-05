Ga de ultieme uitdaging aan tijdens de Coast to Coast Challenge: 500 kilometer in 24 uur

Ad

Ben je nog op zoek naar een mooie uitdaging om deze zomer naartoe te leven? Denk dan eens aan de Coast to Coast Challenge en ga individueel of als estafette team van maximaal 5 personen de ultieme uitdaging aan. Fiets dwars door Nederland, ook tijdens de nachtelijke uren, en trotseer de wind die langs de kust raast.

De Coast to Coast Challenge wordt verreden op zaterdag 1 juli en start vanuit één van de meest noordelijke puntjes van het land: Zoutkamp. Vanuit dit Groningse dorpje doorkruis je binnen 24 uur tien Nederlandse provincies, tot in het Zeeuwse Zoutelande, waar na 500 kilometer de eindstreep op zondagochtend 2 juli op jullie wacht. Deze gezouten locaties zijn geen toeval. Hiermee wil de Nierstichting aandacht vragen voor de schadelijke effecten van zout op je nieren.

Coast to Coast Challenge

Locatie: start in Zoutkamp (Groningen), finish in Zoutelande (Zeeland)

Inschrijfgeld: 75 euro per deelnemer

Sponsorgeld: iedere deelnemer haalt minimaal 500 euro op. Dit is 1 euro per kilometer. Je ticket is definitief als jij 500 euro sponsorgeld hebt opgehaald.

Inschrijven kan nog tot 1 juni, dus wacht niet te lang!

Overweeg je mee te doen met de Coast to Coast Challenge, maar heb je nog vragen of wil je meer informatie voordat je je inschrijft? Meld je dan aan voor het webinar op woensdag 10 mei van 19.00 tot 20.00 uur of op dinsdag 16 mei van 20.00 tot 21.00 uur.

Lees ook: Maarten Tjallingii rijdt solo 500km lange Coast to Coast Challenge: “Ook met één nier is er veel mogelijk”