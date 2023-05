Maarten Tjallingii rijdt solo 500km lange Coast to Coast Challenge: “Ook met één nier is er veel mogelijk”

Branded Content

Op zaterdag 1 juli organiseert de Nierstichting voor de eerste keer de uitdagende Coast to Coast Challenge. Deze estafettetocht van vijfhonderd kilometer laat de deelnemers binnen 24 uur van het noorden van Groningen naar het zuiden van Zeeland rijden. Een mooie uitdaging met een nobel doel: geld inzamelen voor de strijd tegen nierziekten.

Om 12.00 uur start op 1 juli de eerste editie van de Coast to Coast Challenge in het Groningse Zoutkamp. Estafetteteams van maximaal vijf personen proberen in deze challenge binnen 24 uur de route richting Zoutelande af te leggen. Je zou het de Nederlandse versie van de 24 uur van Le Mans kunnen noemen, maar dan op de fiets én voor een goed doel. De Nierstichting zet zich iedere dag in om chronische nierziekten uit de top vijf van meest dodelijke ziektes ter wereld te houden. Een levensreddende doelstelling, waaraan de aanstaande wielertocht een steentje bijdraagt.

Bewustwording

Deze bijdrage is voor de Nierstichting van groot belang. Anna Koster is werkzaam voor de Nierstichting en benadrukt dat mensen de urgentie van het probleem niet genoeg voelen. “Veel mensen weten niet dat ze nierschade hebben, terwijl nierschade onomkeerbaar is. Eenmaal opgelopen schade kan dus niet meer hersteld worden”, vertelt Anna. “Ruim 10% van de Nederlandse bevolking – dat zijn 1,7 miljoen mensen – heeft chronische nierschade, maar de klachten ontstaan vaak pas als de nierfunctie nog maar 30% is.”

Chronische nierschade blijft voor de nierpatiënt zelf dus vaak onder de radar. Bewustwording creëren rondom het voorkomen van nierschade is dus essentieel. “De gekozen start- en finishlocatie zijn dan ook geen toeval”, laat Anna weten. “Het thema ‘zout’ is namelijk cruciaal voor het behouden van gezonde nieren. Minder zout eten zorgt voor minder nierschade.” Aan de hand van deze ‘Zout-to-Zout challenge’ probeert de Nierstichting hier meer aandacht voor te vragen.

Enkel aandacht voor het probleem is echter niet genoeg. De Nierstichting heeft geld nodig om dit probleem te bestrijden. De Coast to Coast Challenge is een mooie kans om dit benodigde geld op een sportieve wijze in te zamelen. Het ingezamelde geld kan helpen om nierpatiënten een beter leven te geven en onderzoek naar betere behandelingen tegen chronisch nierfalen te faciliteren.

Rijden voor een toekomst

Een deelnemer van de Coast to Coast Challenge, die al te goed het belang van de Nierstichting kent, is oud-wielerprof Maarten Tjallingii. Toen hij nog maar twee jaar oud was, verloor Maarten vanwege een tumor zijn nier. “Toch voel ik mijzelf geen nierpatiënt. Ik heb elf grote rondes gereden en wil hierom een voorbeeld zijn voor mensen”, legt de inmiddels 45-jarige Tjallingii uit.. “Ik kan als voorbeeld dienen van wat een lichaam, dat aangepast is aan het leven met één nier, kan bereiken. Zo hoop ik nierpatiënten en potentiële donors te laten zien dat er ook met één nier veel mogelijk is.”

In hoeverre de geboren Fries een voorbeeld is in de voorbereiding op de Coast to Coast Challenge, valt te betwisten. “Ik ben blij dat het geen race is. Een concreet plan voor het halen van de finishlijn heb ik niet”, lacht Maarten. “Het zal afzien worden. Ik heb mij in mijn eentje opgegeven, dus ik zal de vijfhonderd kilometer solo afleggen. Laten we zeggen dat ik het op talent ga doen.” Over zijn deelname twijfelde de oud-prof zeker niet. Rijden in de Coast to Coast Challenge is voor Maarten een steunbetuiging aan het goede werk van de Nierstichting.

Het verhaal van Maarten staat niet op zich. Iedere deelnemer aan de Coast to Coast Challenge heeft zijn eigen motivatie om mee te rijden. Zo stond Dries Beljon een nier af aan zijn zoon, die een nierfunctie van slechts 2% had. Nu doet hij mee om geld in te zamelen voor hoognodig onderzoek naar nierfalen. Ook Bert en Frank Kobus zullen aan de start staan. Na tien jaar kreeg hun vader een niertransplantatie, waardoor hij een nieuw leven kon beginnen. De broers rijden deze tocht om mensen bewust te maken van de mogelijkheden om kans op nierziekten te verkleinen. De tocht van Zoutkamp naar Zoutelande is hierdoor meer dan enkel een wielerevenement. Het is een gezamenlijke uitdaging, die mensen na aan het hart ligt.

Dwars door Nederland

De route mag dan starten en finishen in de zoute plaatsen van Groningen en Zeeland, maar hoe loopt de route tussen deze twee punten? De tocht kent vijf etappes die gemarkeerd worden door vier tussenpunten. Deze pitstops liggen ieder zo’n honderd kilometer uit elkaar en bieden de teams tijdens de verplichte pauzes van dertig minuten de mogelijkheid om van coureur te wisselen.

Tussenpunten in de Coast to Coast Challenge Start: Zoutkamp, Groningen

Tussen punt 1: Oldemarkt, Overijssel (na 100 km)

Tussenpunt 2: Bussum, Noord-Holland (na 200 km)

Tussenpunt 3: Hardinxveld-Giessendam, Zuid-Holland (na 300 km)

Tussenpunt 4: Dinteloord, Noord-Brabant (na 400 km)

Finish: Zoutelande, Zeeland

De tocht brengt de deelnemers door tien provincies en laat hen kennismaken met de mooie natuur die Nederland rijk is. Zo kunnen de deelnemers genieten van een uitzicht over de Waddenzee, rijden zij dwars door de Oostelijke Vechtplassen en bereiken zij in de loop van de avond Fort bij Vechten. De teams zullen de gehele nacht moeten strijden om de finish op tijd te bereiken. Uitzicht op de rijzende zon is dan ook bij de challenge inbegrepen. Deltapark Neeltje Jans is voor de deelnemers het signaal dat de finishlijn nabij is. Het strand in Zoutelande vormt het decor van het feestelijke onthaal aan de finishlijn.

Unieke tocht

Voor iedere enthousiaste wielrenner is de Coast to Coast Challenge een mooie sportieve uitdaging. De tocht vereist een fikse teamprestatie om de finish te behalen en biedt de deelnemers een avontuurlijk weekend. Samen met je vrienden fiets je dag en nacht door het Nederlandse landschap, maar aan ondersteuning is geen gebrek. Zo vind je bij alle tussenpunten medische en technische hulp en verzorgt de organisatie in Bussum zelfs een heerlijke barbecue.

Het motto luidt dan ook: ‘een gezellig weekend voor het goede doel’. De organisatie vraagt iedere deelnemer om minimaal 1 euro op te halen voor iedere kilometer van de tocht. Dit komt dus neer op 500 euro aan sponsorgeld. Zo combineert de challenge een sportieve uitdaging met het ophalen van geld voor een belangrijke missie: gezonde nieren voor iedereen.

Begint het bij jou al te kriebelen? Of wil jij graag meer informatie over de Coast to Coast Challenge? Bekijk dan hier de website.