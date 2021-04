Fysiotherapeut verwacht dat Vincenzo Nibali start Giro haalt

Vincenzo Nibali gaat de start van de Giro d’Italia op zaterdag 8 mei halen. Dat vertelt Martino Donati, de fysiotherapeut van de Italiaanse kopman van Trek-Segafredo, aan La Gazzetta dello Sport. “De kans dat hij de Giro haalt? Voor mij is dat honderd procent”, aldus Donati.

Elf dagen geleden viel Nibali tijdens een training waarbij hij een polsbreuk opliep. Twee dagen later onderging hij een operatie, waarna een speciale brace werd aangemeten. Ondertussen is ‘de Haai van Messina’ op hoogtestage naar Livorno, waar hij ook dagelijks twee keer op bezoek gaat bij de fysiotherapeut.

“Ik heb Vincenzo nog nooit zo vastberaden gezien. Hij is bereid om heel hard te werken”, zegt Donati, die ervan overtuigd is dat Nibali de start in Turijn haalt. “Wat zou anders het nut zijn van al dit extra werk? Als het nodig is, staat hij om 06.50 uur klaar voor een sessie. Daarbij werken we aan het herstel van zijn pols, maar ook aan zijn arm en zijn rug.”