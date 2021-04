Fuglsang: “Overtuigd dat ik in de Ardennenklassiekers de juiste vorm heb”

Jakob Fuglsang zet op dit moment in de Ronde van het Baskenland de puntjes op de i voor de Ardennenklassiekers, die over een week op de kalender staan. Volgens de Deense renner van Astana-Premier Tech gaat zijn vorm de juiste kant op.

Fuglsang eindigde in 2019 in alle drie de Ardennenklassiekers op het podium. Hij begon met een derde plaats in de Amstel Gold Race, op de Muur van Hoei gevolgd door een tweede plek in de Waalse Pijl. In Luik-Bastenaken-Luik haalde hij vervolgens zijn eerste monumentale zege binnen. Afgelopen jaar overlapten de heuvelwedstrijden met de Giro en kon hij zijn titel in La Doyenne niet verdedigen.

Dit seizoen is het een ander verhaal en vertrouwt de 36-jarige renner erop dat zijn conditie voor de Ardennenklassiekers de juiste kant op gaat. “Als ik kijk waar ik op dit moment sta, dan ben ik net zo goed als twee jaar geleden, zo niet beter. Ik ben ervan overtuigd dat ik in de juiste vorm aan de start kom”, vertelde hij in de Ronde van het Baskenland aan Cyclingnews. In die etappekoers is Ion Izagirre de kopman, maar zelf staat de Deen na vijf dagen op een verdienstelijke veertiende plaats.

Fuglsang moet het aangepaste parcours van de Amstel Gold Race nog bestuderen, voordat hij kan zeggen welke van de Ardennenklassiekers hem dit seizoen het beste ligt. “De Waalse Pijl is voor mij erg moeilijk, hoewel ik die tweede plaats van 2019 graag zou inwisselen voor een overwinning. Dan is er de Amstel Gold Race op een aangepast parcours, dus ik weet niet wat er mogelijk is of dat het zwaar genoeg is. Ik ga in ieder geval in alle drie de wedstrijden mijn best doen.”