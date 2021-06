Fuglsang mikt op podiumplek en ritzege in Zwitserland

De Ronde van Zwitserland is een groot doel voor Jakob Fuglsang. De Deense klimmer van Astana-Premier Tech mikt namelijk op een podiumplek, net als in 2018 toen hij tweede werd, en een etappezege. “Ik bewaar goede herinneringen aan de Ronde van Zwitserland”, zegt Fuglsang.

“Het is fijn om terug te keren in deze ronde. Ik werd in 2018 tweede en het zou geweldig zijn om dat te herbeleven met een nieuwe podiumplaats, en misschien ook met een ritzege”, kijkt Fuglsang vooruit. Het wordt voor de kopman zijn eerste wedstrijd sinds Luik-Bastenaken-Luik.

“Ik heb lang op de Teide gezeten en heb daar een goede hoogtestage gehad met onze Tour de France-ploeg. Ik voel mij goed na een paar weken van intensieve trainingen. Deze achtdaagse is het het begin van het tweede deel van mijn seizoen. Ik hoop er meteen te staan, maar we moeten zien hoe mijn benen zijn na een break”, houdt Fuglsang een slag om de arm.

Ploegleider Bruno Cenghialta heeft vertrouwen in de 36-jarige Deen, die onder meer Omar Fraile met zich mee krijgt. “We mikken dit jaar op een podiumplaats, maar dat wordt zeker niet makkelijk. Het deelnemerslijst is sterk, aangezien het de laatste test is voor de Tour de France”, verwacht hij.

Selectie Astana-Premier Tech voor de Ronde van Zwitserland 2021 (6-13 juni)

Manuele Boaro

Stefan De Bod

Omar Fraile

Jakob Fuglsang

Yevgeniy Gidich

Jonas Gregaard

Hugo Houle