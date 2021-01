Fuglsang gaat voor derde eindzege op rij in Ruta del Sol

Jakob Fuglsang staat in februari aan de start van de Ruta del Sol, ook wel de Vuelta a Andalucia. De Deense kopman van Astana-Premier hoopt er van 17-21 februari voor het derde jaar op rij de eindzege te pakken. Met onder meer Luis Léon Sánchez en Ion Izagirre krijgt Fuglsang een sterke ploeg mee.

Naast Fuglsang, Sánchez en Izagirre bestaat het zevental van Astana-Premier Tech ook uit Alex Aranburu, Rodrigo Contreras, Fabio Felline en Harold Tejada. De Colombianen Contreras en Tejada kunnen vooral in de bergen van pas komen. Aranburu hoopt dan weer te scoren in de lastige aankomsten in Andalusië.

Fuglsang zal het in de Spaanse rittenkoers opnemen tegen onder meer Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Mikel Landa en Dylan Teuns (Bahrain Victorious). Ook Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) heeft zijn deelname al bevestigd. Over het parcours van de Ruta del Sol is nog niet veel bekend, behalve dat de koninginnenrit op de derde dag over zes beklimmingen trekt.

Selectie Astana-Premier Tech voor de Ruta del Sol 2021 (17-21 februari)

Alex Aranburu

Rodrigo Contreras

Fabio Felline

Jakob Fuglsang

Ion Izagirre

Luis Léon Sánchez

Harold Tejada