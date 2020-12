Koninginnenrit Ruta del Sol met zes beklimmingen

De Ruta del Sol heeft de koninginnenrit voor de aankomende editie gepresenteerd. De bergetappe begint in Beas de Segura, trekt door de bergketen van de Sierra de Segura, en eindigt na 191 kilometer bovenop in Villarrodrigo.

De Ruta del Sol, ook wel de Vuelta a Andalucia, wordt begin volgend jaar verreden van 17-21 februari. De koninginnenrit staat gepland voor vrijdag 19 februari en wordt gekenmerkt door zes beklimmingen. Twee van die cols zijn van eerste categorie, twee van tweede categorie en twee van derde categorie.

Het profiel van de rit werd bekendgemaakt door Ángel Vera (bestuurder van Cultuur en Sport in de provincie Jaén), Joaquín Cuevas (directeur organisatie) en de regionale oud-wielrenner Manuel Beltrán. Op een later moment wordt de rest van het routeschema geopenbaard, al blijft het coronavirus op de loer liggen.

“Laten we hopen dat het tegen die tijd nog beter gaat en we een vlekkeloze editie kunnen organiseren”, vertelde Cuevas vorige maand over de editie van 2021. De voorlopig laatste editie werd begin 2020 gewonnen door Jakob Fuglsang. De Deense klimmer van Astana versloeg na vijf etappes Jack Haig en Mikel Landa.

