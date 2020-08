Fuglsang blijft Bennett voor in Ronde van Lombardije, Mollema vierde zaterdag 15 augustus 2020 om 18:02

Jakob Fugslang heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De Deen van Astana gooide op de laatste beklimming van de dag George Bennett en Aleksandr Vlasov overboord, waarna hij solo aankwam in Como.



Met de Ronde van Lombardije stond zaterdag La corsa delle foglie morte op het programma. Een wedstrijd die normaal gesproken prachtige beelden oplevert door de dode bladeren langs de Italiaanse wegen, wordt nu in de zomer verreden. Het is kenmerkend voor dit krankzinnige wielerseizoen, waarin een 20-jarige coureur ook nog eens de topfavoriet is in zijn allereerste monument.

Die 20-jarige coureur is Remco Evenepoel, die samen met zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step de gehele wedstrijd zijn ambities liet doorschemeren door op kop van het peloton te rijden. Het zorgde er onder meer voor dat een kopgroep met elf renners nooit ver kon wegrijden.

Inspanningen Piccoli tevergeefs voor vroege vlucht

Marco Frapporti, Davide Gabburo, Emmanuel Morin, Denis Nekrasov, Andrea Pasqualon, James Piccoli, Aleksandr Rjaboesjenko, Joey Rosskopf, Daniel Savini, Florian Stork en Petr Vakoc maakten onderdeel uit van deze kopgroep.

Vooral de Canadese Piccoli toonde zich gretig in deze kopgroep, die een maximale voorsprong van vier minuten bij elkaar reed. Het mocht echter niet baten. Op de Madonna del Ghisallo werd hij als laatste tot de orde geroepen, waarna de finale echt kon beginnen.

Favorieten kraken op Muro di Sormano

De favorieten hielden hun kruit droog op de Madonna del Ghisallo, waarna zij begonnen aan de Muro di Sormano. Daar verloren door het tempo van Aleksandr Vlasov veel renners de aansluiting met het peloton. Maximilian Schachmann, Richard Carapaz en uiteindelijk ook Mathieu van der Poel kraakten, waardoor nog slechts zeven renners overbleven vooraan.

Evenepoel komt ten val in ravijn

Jakob Fuglsang, Bauke Mollema, Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Evenepoel en Vlasov waren deze renners, die vermoedelijk met elkaar om de zege zouden gaan vechten. Evenepoel zou van hen als eerste afhaken. De Vlaming kwam in de afdaling van de Muro di Sormano tot stilstand in een ravijn en moest de wedstrijd verlaten.

Evenepoel bleef bij bewustzijn en Deceuninck-Quick-Step kwam met de schrik vrij, iets meer dan een week na de dramatische valpartij van Fabio Jakobsen.

Trek-Segafredo haakt af

De zes overgebleven renners bereidden zich daarna voor op de Civiglio. Eenmaal op de Civiglio nam Trek-Segafredo het heft in handen. Nibali ging op kop rijden voor Mollema en Ciccone, maar uiteindelijk moesten zij alle drie passen op een aanval van Vlasov. Bennett en Fuglsang konden wel mee, waardoor er nu drie koplopers waren.

Mollema en Ciccone werden echter niet helemaal verslagen. De twee renners bleven geruime tijd op vijftien seconden rijden. Zij leken weer de aansluiting te gaan maken, tot Mollema op tien kilometer van de meet een bocht verkeerd inschatte. Daarna waren hun kansen op de zege verkeken.

Fuglsang wint Il Lombardia

Op de beklimming van de San Fermo della Battaglia werd de Ronde van Lombardije vervolgens beslist. Aan de voet van de beklimming was het Bennett die als eerste aanviel. De Nieuw-Zeelander gooide met zijn aanval Vlasov overboord, maar werd daarna gecounterd door Fuglsang.

De 35-jarige Fuglsang reed weg bij Bennett, waarna de Ronde van Lombardije in een definitieve plooi lag. In Como kon de Deen na Luik-Bastenaken-Luik zijn tweede monumentale overwinning vieren. Bennett en Vlasov mochten met Fuglsang mee het podium op. Mollema eindigde als vierde.