maandag 28 augustus 2023 om 18:16

Vuelta 2023: Remco Evenpoel botst meteen na zege op verzorgster

Remco Evenepoel is stevig ten val gekomen nadat hij de derde etappe van de Vuelta a España op zijn naam schreef. De Belg botste op een aantal mensen die achter de streep stonden. Evenepoel hield er een fikse hoofdwonde aan over.

De Belgische kampioen kwam met veel snelheid over de streep en was nog even bezig met het vieren van zijn zege. Evenepoel kon daardoor niet op tijd remmen en knalde stevig op een verzorgster. De renner van Soudal Quick-Step had heel wat bloed op zijn slaap, maar dat bloed was al snel weer weg. Een wonde hield Evenepoel er wel aan over.