Froome met vertrouwen naar de Tour: “Doel is om een etappe te winnen”

De resultaten van Chris Froome zijn dit seizoen – op zijn zachtst gezegd – nog niet om over naar huis te schrijven. De 38-jarige Brit heeft er echter alle vertrouwen in dat hij een hoofdrol kan vertolken in de komende Tour de France. “De Tour is altijd het ultieme doel”, klinkt het in gesprek met DirectVélo.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

117e in de Tour Down Under, 94ste in de Ronde van Romandië, 55ste in de CIC-Mont Ventoux en 40ste in La Route d’Occitanie. Nee, Chris Froome is zeker niet bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière. De viervoudig Tourwinnaar is de laatste jaren geen schim meer van de renner die hij ooit was, maar toch is de Brit van Israel-Premier Tech nog altijd even gedreven. Froome hoopt in de komende Ronde van Frankrijk weer goed voor de dag te komen.

“De Tour is altijd de belangrijkste wedstrijd en mijn ultieme doel. Ik heb zoveel mooie herinneringen aan deze wedstrijd. Ik hoop in de komende Tour een etappe te winnen. Dat is wat mij nog altijd motiveert.” De vraag is alleen of Froome over goed twee weken wel klaar is om te schitteren in de grootste wielerkoers op aarde. In de eerste maanden van 2023 bleven de goede resultaten toch uit.

Lichtpuntjes

“Ik kreeg dit seizoen al af te rekenen met wat fysieke problemen. Zo kampte ik in april met een peesblessure. Ik moest zo mijn plannen wijzigen en kon niet deelnemen aan grote wedstrijden als de Ronde van Catalonië en de Tour of the Alps. Gelukkig heb ik de laatste zeven weken wel goed kunnen trainen. Ik blijf hard weken, in de hoop mezelf te verbeteren. Zolang er positieve signalen zijn, blijf ik erin geloven.”