Froome doet opvallende oproep: “Gebruik voortaan wegfietsen in een tijdrit”

Chris Froome heeft veel van zijn zeges te danken aan zijn tijdrijderscapaciteiten, maar de viervoudig Tourwinnaar vraagt zich nu af of het niet veiliger zou zijn als ritten tegen de klok voortaan op wegfietsen worden verreden. “Ik denk aan het grotere plaatje en de veiligheid van de atleten”, laat hij weten op zijn eigen Youtube-kanaal.

In de voorbereiding op het wegseizoen waren verschillende profrenners, waaronder ex-Tourwinnaar Egan Bernal (een ex-ploegmaat van Froome), betrokken bij ernstige verkeersongelukken. Matteo Trentin maakt zich zorgen over de situatie en nu mengt ook Froome zich in het veiligheidsdebat. “Ik hou van het fenomeen tijdrijden. Het is een kunst, een vaardigheid. Het is iets waar je ontzettend veel van moet weten. Dat is ook een van de magische dingen van het tijdrijden en de grote rondes. Het voegt een interessant element toe aan de wedstrijd.”

“Alleen, tijdritfietsen zijn niet echt bedoeld om mee op de weg te fietsen. Als er een tijdrit in de Tour is opgenomen, is het vaak een inspanning van één uur. Dat komt steeds minder vaak voor, maar om klaar te zijn voor een tijdrit van een uur, moet je erop uit met je tijdritfiets om het te simuleren. Op hoeveel wegen in de buurt is het mogelijk om een uur lang te rijden zonder verkeer, stopborden en verkeerslichten? Dat bestaat niet in de echte wereld”, legt Froome de vinger op de zere plek.

Veiligheid

De ervaren Brit van Israel-Premier Tech schetst de gevaren. “Als je op een ligstuur ligt, heb je je handen niet bij de remmen. Je moet dan rechtop gaan zitten. Het is kortom niet echt veilig. Het geeft te denken dat er zelfs ongelukken gebeuren als je met de tijdritfiets aan het trainen bent op afgesloten wegen. Laat staan als je moet trainen op openbare wegen, met verkeer en met mensen die oversteken.”

Froome pleit dan ook voor een rigoureuze verandering binnen het (weg)wielrennen. “De vraag is of het echt nodig is om met tijdritfietsen te werken in het wegwielrennen. Is het niet beter om tijdritten af te werken op wegfietsen? Dat zorgt zonder twijfel ook voor een gelijk speelveld. Het zal dan ook meer aankomen op de vaardigheden van een renner, in plaats van zaken als aerodynamica en de tijd die je heb doorgebracht in een windtunnel.”

“We moeten nu echt maatregelen nemen”

“Het is nogal ironisch dat de UCI met dingen komt om de wielersport veiliger te maken, zoals beperkingen met betrekking tot je fietshouding. Het switchen van tijdrit- naar wegfietsen is daarentegen makkelijk te introduceren. Dat zal ook veel meer impact hebben op de veiligheid van wielrenners. Begrijp me niet verkeerd, ik ben een enorme fan van het tijdrijden, maar we zijn op een punt gekomen dat we logischer over onze sport moeten gaan nadenken. En echt maatregelen moeten nemen om het veiliger te maken. Voor mij is het een nadeel, maar ik denk aan het grotere plaatje en de veiligheid van de atleten”, klinkt het.