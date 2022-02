Matteo Trentin maakt zich vanwege onveiligheid zorgen over toekomst wielersport

In de voorbereiding op het wegseizoen 2022 waren verschillende profrenners, waaronder ex-Tourwinnaar Egan Bernal, betrokken bij ernstige verkeersongelukken. Matteo Trentin maakt zich zorgen over de situatie. “Ik heb twee kinderen, veel andere renners hebben ook kinderen, maar weinigen zijn blij als hun kinderen de weg op gaan”, verklaart de Italiaan in gesprek met CyclingWeekly zijn vrees dat de toekomstbestendigheid van het wielrennen in het geding is.

“Wat is de toekomst van het wielrennen als alle ouders hun kinderen weigeren om te gaan fietsen? Ik denk dat de wielersport hier echt naar moet kijken”, vervolgt Trentin, die nog eens benadrukt hoe gevaarlijk zijn werk is. “Elke keer als je ‘s ochtends de deur uitstapt voor een training, weet je niet hoe je terugkomt. Of het rechtop is, of liggend in een of andere ambulance. We moeten meer en meer opletten op de weg.”

Volgens de renner van UAE Emirates is de situatie verslechterd. “Het is meer een jungle dan een normale trainingsomgeving. Er is meer verkeer, mensen zijn nerveuzer. Ik kan de keren dat een auto me passeerde en direct naar rechts afsloeg niet tellen. Op andere momenten passeert een auto me en stopt deze tien meter daarna op een drempel”, geeft hij zijn eigen ervaring weer.

“We hebben het over kinderen die niet op de fiets naar school kunnen”

Trentin maakt zich echter niet het meest zorgen over zichzelf. “Wanneer we met de Italiaanse rennersvakbond vergaderen, gaat het meestal niet over onszelf. We hebben het over kinderen die niet op de fiets naar het school of het park kunnen. En vragen ons af hoe het mogelijk is dat een vrouw niet fietsend naar het werk of de winkel kan, omdat ze bang is voor haar eigen leven”, legt hij uit.

Tot slot, benadrukt de 32-jarige Trentin het algemeen maatschappelijk belang van fietsen. “Een groene economie betekent niet alleen elektrische auto’s gebruiken, want je moet de elektriciteit ergens weghalen en dat is niet mogelijke zonder fossiele energie. De fiets is het beste middel voor mij om me van A naar B te verplaatsen. Het is snel, het is groen en het kán veilig zijn”, klinkt het.