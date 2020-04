Froome blijft zich richten op de Tour: “Maar wil ook de Giro of Vuelta rijden” woensdag 15 april 2020 om 15:16

De 107e editie van de Tour de France is uitgesteld en vindt dit jaar plaats van 29 augustus tot en met 20 september, maar Chris Froome blijft zich (uiteraard) volledig richten op de Franse ronde. “De Tour de France is nog altijd mijn hoofddoel, maar ik hoop ook de Giro d’Italia of Vuelta a España te rijden”, zo vertelt de Brit aan Cyclingnews.

De UCI heeft vandaag – na een video-conference met alle overige stakeholders in het wielrennen – besloten om de Ronde van Frankrijk te verplaatsen. De ronde vindt nu plaats van 29 augustus tot en met 20 september. De wereldkampioenschappen wielrennen (20-27 september) worden gehouden op de voorziene data, gevolgd door de Giro en Vuelta.

Froome blijft zich richten op een vijfde Tourzege, maar hoopt verder nog een tweede grote ronde te betwisten. “Het is echter de vraag wanneer de andere grote rondes worden georganiseerd. Ik wil echter ook graag de Giro of Vuelta rijden. Ik zal de komende weken met mijn coach Tim Kerrison brainstormen over mijn programma”, aldus Froome, die ook WK-plannen heeft.

WK-plannen

Een probleem: er zit maar weinig tijd tussen de slotetappe van de Tour en de wegwedstrijd in het Zwitserse Aigle-Martigny. Renners die een gooi willen doen naar de wereldtitel in het tijdrijden, kunnen zelfs niet van start gaan in de slotrit naar Parijs. Beide wedstrijden worden namelijk verreden op zondag 20 september.

Froome kijkt dus al vooruit naar de aankomende Ronde van Frankrijk, maar staart zich niet blind op ‘La Grande Boucle’. “De situatie moet natuurlijk wel blijven verbeteren”, doelt de renner van Team Ineos op de coronacrisis.