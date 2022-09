Frits van Eerd tijdelijk weg bij Jumbo

Frits van Eerd treedt tijdelijk af als algemeen directeur van Jumbo. De topman en hoofdsponsor van wielerploeg Jumbo-Visma is betrokken bij een grootschalige witwaszaak. Daarvoor zat hij enige tijd in de cel; afgelopen zaterdag werd hij vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in die zaak.

De topman van de supermarktketen heeft in overleg met zijn familie en de raad van commissarissen van zijn bedrijf het besluit genomen om zich – al dan niet tijdelijk – terug te trekken. “Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie”, laat Jumbo in een persbericht weten. “De familie Van Eerd, de raad van commissarissen en het directieteam respecteren dit moedige besluit en zeggen hem alle steun toe in de komende periode.”

Frits van Eerd is dus sponsor van de wielerploeg en ook van Formula 1-coureur Max Verstappen. Wat de consequenties voor hen zijn, is op dit moment niet bekend. Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. “Dit witwassen gebeurde via onroerend goed-transacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport”, zei het OM over de zaak. “Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.”