Jumbo reageert na inval bij topman Van Eerd: “Onderzoek richt zich niet op bedrijf”

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie hebben dinsdagochtend een inval gedaan bij het huis van Frits van Eerd, de topman van Jumbo Supermarkten, in het kader van een grootschalig witwasonderzoek. Jumbo heeft inmiddels in een reactie laten weten dat het onderzoek is gericht op Van Eerd en niet op het bedrijf.

“Jumbo heeft kennisgenomen van een onderzoek dat momenteel plaatsvindt door de FIOD. Naar wij hebben begrepen richt het onderzoek zich niet op Jumbo. Wel worden er in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd”, klinkt het. De inval bij Van Eerd, die met zijn bedrijf onder meer hoofdsponsor is van wielerploeg Jumbo-Visma, is gedaan in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, zo bevestigt een woordvoerder.

De inval bij de villa van Van Eerd lijkt onderdeel te zijn van een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Eerder vandaag werd een 58-jarige man uit Aa en Hunze als hoofdverdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude.

Meerdere aanhoudingen

Daarnaast zijn nog acht personen aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de witwaspraktijken. Of deze arrestaties verband houden met de inval in het huis van Van Eerd en of de topman van Jumbo Supermarkten zelf ook is aangehouden, is nog onduidelijk. Het OM komt op een later moment met meer informatie.

Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, zo laat het Openbaar Ministerie weten in een persbericht. “Dit witwassen gebeurde via onroerend goed-transacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.”