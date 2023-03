Fredrik Dversnes verrast met eerste profzege in La Route Adélie de Vitré

Fredrik Dversnes heeft de La Route Adélie de Vitré op zijn naam geschreven. De renner van Uno-X viel op vijf kilometer van de streep aan uit een groep met favorieten. Kévin Vauquelin en Louis Barré mochten als tweede en derde mee op het podium.

De Franse eendagswedstrijd startte vrijdag in Vitré, waarna 197,8 koersen ook de finish lag. Onderweg moesten de renners veertien keer een lokale ronde afwerken. Dit rondje zat vol met hellingen en was met andere woorden ideaal voor de echte punchers. Op voorhand werd er voornamelijk gekeken naar renners als Benjamin Thomas, Luca Mozzato, Kévin Vauquelin, Bryan Coquard en Clément Venturini.

Drietal maakt aansluiting

De koers werd gekleurd door een vroege vlucht van vijf. Daarin zaten Louis Barré (Arkéa Samsic), Adne Holter (Uno-X), Nicolas Debeaumarché (St Michel-Mavic-Auber93), Maximilien Juillard (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) en Enzo Boulet (CIC U Nantes Atlantique). Het vijftal reed een voorsprong van een kleine drie minuten bij elkaar.

Barré, Holter en Debeaumarché hielden het langst stand. De drie kregen op 40 kilometer gezelschap van Maxime Jarnet, Léo Danès en Alekss Krasts, die waren weggereden uit het peloton op een van de hellingen. De zes leiders trokken met anderhalve minuut voorsprong de finale in. Die voorsprong konden ze niet lang vasthouden, want in het peloton werd er meermaals versneld.

Coquard en Vauquelin in de aanval

Uiteindelijk reed er andermaal een groep van drie weg. Deze keer waren het favorieten Vauquelin en Coquard die samen met Fredrik Dversnes voor het hazenpad komen. In de laatste twintig kilometer kwamen ze vooraan aansluiten. De negen leiders, met daarin twee renners van Arkéa Samsic en Uno-X, reden op dat moment vijfentwintig seconden voor het peloton uit.

In het peloton kwam de achtervolging echter niet goed op gang, waardoor het snel duidelijk werd dat de winnaar vooraan zat. Op vijf kilometer van de streep kregen we de eerste echte aanval. Het was de Noor Dversnes die het probeerde. De 28-jarige renner sloeg meteen een mooi gat. Vauquelin zag het gevaar en probeerde de sprong te maken.

Eerste profzege voor Dversnes

In de laatste kilometer kwam Vauquelin zeer dicht in de buurt van Dversnes. De Fransman zag Dversnes rijden, maar kon de laatste meters niet overbruggen. Dversnes reed zodoende naar zijn eerste profzege. De renner van Uno-X had uiteindelijk vijf seconden voorsprong op Vauquelin. Barré legde beslag op plek drie.