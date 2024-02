zaterdag 24 februari 2024 om 12:28

Frederik Frison mist Openingsweekend na aanval door hond

Frederik Frison zal niet te zien zijn in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat heeft een opvallende reden; Frison werd afgelopen week aangevallen en gebeten door een hond. Dat laat zijn Zwitserse ploeg Q36.5 weten op sociale media.

Het ongelukkige incident gebeurde toen Frison zijn dochter ging halen op school. “Hij was in een zeer goede conditie. Hij ligt niet meer in het ziekenhuis, maar wordt wel nog behandeld voor de verwondingen. Hij zal een tijdje buiten strijd zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer in competitie kan komen.”

Frison maakte dit seizoen de overstap van Lotto Dstny naar Q36.5, waar hij hoopt voor eigen kansen te gaan. Vorig jaar werd hij nog vierde in de Classic Brugge-De Panne en in Gent-Wevelgem.