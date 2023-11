dinsdag 21 november 2023 om 11:29

Fred Wright noemt twee hoofddoelen voor 2024: “Wil enkele fouten rechtzetten”

Fred Wright kroonde zich afgelopen seizoen tot Brits kampioen op de weg, maar volgend jaar wil hij ook een grote zege boeken op het vasteland van Europa. De 24-jarige renner mikt in 2024 op de voorjaarsklassiekers en de Olympische Spelen. In de voorjaarsklassiekers heeft hij nog wat goed te maken, vertelt hij in gesprek met Rouleur.

Nadat hij in 2022 al zevende was geworden in de Ronde van Vlaanderen, eindigde Wright dit jaar als achtste in de Hoogmis. Een bevestiging, zou je kunnen zeggen, maar voor de rest bleven korte uitslagen uit in de kasseikoersen. “Ik kan niet wachten om enkele van mijn fouten recht te zetten die ik voor mijn gevoel heb gemaakt in de klassiekers”, klinkt het nu vol vuur.

Wright wil dus ook graag naar de Olympische Spelen. De renner van Bahrain Victorious deed in februari nog mee aan het EK baanwielrennen, maar denkt ‘minder en minder’ aan die discipline richting Parijs. In plaats daarvan wil hij een goed wegseizoen rijden en zo de vier man tellende wegselectie van Groot-Brittannië halen. “Je moet je bijna wel focussen op één ding en ik heb het gevoel dat ik teveel ballen hoog moet houden als ik de baan en de weg combineer. Dus ik ga zet nu alles op het wegwielrennen”, legt hij uit.

Het afgelopen wegseizoen eindigde overigens in mineur voor Wright. In de Renewi Tour kwam hij hard ten val en brak hij zijn sleutelbeen. “Het was jammer dat het zo eindigde, want doorheen het jaar heb je een paar pieken en ik had het gevoel dat ik aan het einde van het seizoen nog één zo’n piek zou meemaken. Ook keek ik er erg naar uit om in Canada te koersen. Maar ik heb nog genoeg jaren om die koersen eens te rijden.”