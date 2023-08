maandag 28 augustus 2023 om 15:18

Vrees Fred Wright wordt waarheid: Brit breekt sleutelbeen bij val in Renewi Tour

Slecht nieuws voor Fred Wright: de 24-jarige Brit van Bahrain Victorious heeft bij een valpartij in de vierde etappe van de Renewi Tour inderdaad zijn sleutelbeen gebroken. Wright vreesde na zijn val al voor een sleutelbeenbreuk.

De laatste kilometers van de vierde etappe van de Renewi Tour verliepen zeer chaotisch, met twee vervelende valpartijen tot gevolg. Het peloton werd met nog acht kilometer te gaan voor een eerste keer opgeschrikt en in de laatste kilometer ging het opnieuw mis.

Fred Wright was betrokken bij de laatste val en werd na afloop naar het ziekenhuis gebracht. Op de televisiebeelden was de Britse kampioen te zien met een gezicht vol bloed, maar er bleek al snel meer aan de hand te zijn. In het ziekenhuis kwam ook een gebroken sleutelbeen aan het licht.

Einde seizoen?

Wright, die vijfde stond in het klassement van de Renewi Tour en zelfs nog aanspraak maakte op het podium, kan zich nu opmaken voor zijn revalidatie. Het is nog onduidelijk of hij dit seizoen nog in actie zal komen.