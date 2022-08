Fred Wright ging vol voor ritwinst: “Dacht dat we nog bij Soler zouden komen”

Fred Wright is de nieuwe nummer twee van de Vuelta a España, op slechts twee seconden van Rudy Molard. De Brit liep het rood in de vijfde etappe naar Bilbao net mis. Zelf baalde Wright er echter vooral van dat hij niet had kunnen sprinten voor de dagzege.

In de ultieme finale van de rit was het een duel tussen Marc Soler, die op de laatste beklimming bij de rest was weggereden, en een achtervolgend groepje. Daarin zaten onder anderen Wright en Molard. “Ik ging vol voor de ritwinst, en ik dacht dat we bij Soler zouden komen in de afdaling”, reageerde Wright na afloop via de site van Bahrain Victorious.

Dat gebeurde uiteindelijk niet, de Spanjaard hield het vol tot de streep. “Ik zal de hele avond denken wat ik beter had kunnen doen, maar ik ben heel blij met mijn vorm. De witte trui is een mooie troost voor het feit dat ik niet kon winnen vandaag”, aldus de 23-jarige Wright.

Wright maakt dit seizoen indruk. Nadat hij in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen al nadrukkelijk zijn neus aan het venster stak, was hij ook in de Tour de France op dreef. “Ik eindigde de Tour in goede vorm, dat hebben de Commonwealth Games (Wright werd tweede in de tijdrit en vijfde in de wegrit, red.) bewezen. Ik ben er nu een paar keer heel dichtbij geweest. Ik moet vertrouwen putten uit vandaag in plaats van me er te druk over maken, want er komen nog veel dagen in deze Vuelta en in de toekomst. Ik weet dat het zal komen als ik het blijf proberen.”