Franse wielerbond verlengt seizoen tot en met 29 november zondag 22 maart 2020 om 16:29

De Franse wielerbond heeft besloten om het seizoen te verlengen tot en met 29 november. Dit om uitgestelde wedstrijden vanwege het coronavirus in te kunnen halen. Dat vertelt voorzitter Michel Callot tegen DirectVélo.

“We willen organisatoren zoveel mogelijk kans bieden om de wedstrijd uit te stellen en ook te rijden. De kalender is opgesteld samen met de UCI, ik had de president nog aan de telefoon. Zij zullen hun idee over een alternatieve kalender komende week voorstellen”, zegt Callot.

Meerdere kampioenschappen in Frankrijk, zoals in het BMX en het mountainbiken, worden uitgesteld tot in september of oktober. Naar verluidt wordt ook gekeken of de WK’s in die onderdelen uitgesteld kunnen worden. Het Frans kampioenschap op de weg kan in twee van de drie scenario’s van de UCI doorgaan op de huidige datum eind juni, aldus de voorzitter.