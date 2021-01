Franse voorjaarskoersen wachten op goedkeuring autoriteiten

Diverse Franse voorjaarskoersen zijn in afwachting van goedkeuring van de autoriteiten om door te gaan. Komende zondag, op 31 januari, is de GP La Marseillaise de eerste Franse wedstrijd op de kalender, die lijkt door te kunnen gaan. “Maar het organiseren is ongelooflijk moeilijk geworden”, zegt organisator Pierre Guille tegen Le Parisien.

“Maar organisatoren onderling steunen elkaar en geven elkaar advies”, gaat Guille verder. “Er is een solidariteit in het wielrennen die in andere sporten niet bestaat. Het moeilijkste is om de financiering rond te krijgen voor de tv-uitzending. Die is belangrijk omdat de wedstrijd zonder publiek plaatsvindt. We hebben tegen onszelf gezegd dat het beter is om deze editie achter gesloten deuren plaats te laten vinden, dan helemaal niet.”

Ook de Ster van Bessèges (3-7 februari) wacht nog op goedkeuring. “Ons dossier is maandag verstuurd naar de autoriteiten. We wachten nu op toestemming van het departement”, aldus Corinne Fangille, organisator van de rittenkoers. “Volgens onze rapporten kan professionele sport in geval van een lockdown doorgaan. Maar we wachten op het besluit, dat woensdag of donderdag genomen zal worden. Het zorgt voor wat stress, maar we moeten gewoon doen alsof alles doorgaat.”

Pierre Maurice Courtade van de Tour de la Provence (11-14 februari) zit in een bijzondere situatie. “Onze wedstrijd doorkruist vier departementen, dus ik moet vier aanvragen indienen in plaats van één”, kan hij lachen. “Maar ik voel wel een verlangen dat we doorgaan. Als de ronde wordt geannuleerd, zouden er 41 hotels zijn die niet meer hoeven te werken.”