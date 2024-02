vrijdag 2 februari 2024 om 08:58

Franse vluchter doet ‘een Armstrong’ in Ster van Bessèges: afsnijroute door het gras loopt dood

Bijzondere beelden uit de tweede etappe van de Ster van Bessèges van donderdag, waar een van de Franse vluchters een ‘Lance Armstrong’ deed door na een gemiste bocht te kiezen voor een afsnijroute door het gras. Net als Armstrong in de Tour de France van 2003 – bij die bizarre val van Joseba Beloki – moet Maximilien Juillard echter van de fiets om zijn weg te vervolgen.

Nadat de eerste etappe van de Ster van Bessèges werd geannuleerd wegens boerenprotesten, koos Juillard (Van Rysel-Roubaix) donderdag in de tweede rit voor de ontsnapping. Op de top van de eerste klim van de dag, de Col de la Baraque, sprintte hij met Jean-Louis Le Ny om de bergpunten. Alleen begon meteen na die sprint een technisch stuk van de afdaling.

Juillard had niet door dat er een bocht lag en dook met hoge snelheid het gras in, waar een toeschouwer maar net de 22-jarige Fransman kon ontwijken. Ook medevluchter Le Ny kon op tijd remmen om op het asfalt te blijven. Juillard belandde in het gras en zag zijn kans schoon om een korte afsnijroute te nemen, alleen bleek hij daarvoor een duik van ongeveer een meter te moeten nemen. Een risico dat hij niet wilde nemen. Dus stapte Juillard als een volleerd veldrijder van de fiets, om zo het asfalt op de springen en zijn weg te vervolgen.

Tour 2003

Het doet denken aan die keer in 2003 dat Lance Armstrong nagenoeg hetzelfde overkwam. In de negende etappe van de Tour kwam zijn collega Joseba Beloki zwaar ten val in de gevaarlijke afdaling van de Côte de la Rochette. Armstrong kon hem net ontwijken en dook met hoge snelheid het gras in. Als een ware crosser sneed hij het parcours af, in de hoop weinig tijd te verliezen. Door een greppel moet hij wel even van de fiets, maar kan de Amerikaan zijn weg vervolgen.