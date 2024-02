donderdag 1 februari 2024 om 16:04

Axel Laurance opent Ster van Bessèges met overwinning, Mads Pedersen geklopt

Axel Laurance heeft zijn seizoen sterk geopend in de Ster van Bessèges. De Franse beloftewereldkampioen van Alpecin-Deceuninck won de openingsrit in Frankrijk na een stevige sprint bergop. Mads Pedersen kwam binnen op de dichtste ereplaats.

Een dagje later dan gepland is de Ster van Bessèges dan toch van start gegaan. Door boerenprotesten moest de eerste etappe in extremis worden afgelast. De Ster van Bessèges begon wel meteen stevig. Na de start in Marguerittes stonden geaccidenteerde wegen naar de langste beklimming van de dag op de planning. De Col de la Baraque (13,2 km aan 3,6%) is een echte loper en de top situeerde zich op goed zestig kilometer van de aankomst. Daarna voldgen nog de Côte du Pradel (3,1 km aan 5,8%) en een pittige laatste kilometer (900 meter aan 9,2%) om mee af te ronden. Voer voor de punchers, werd vooraf gedacht.

Drie vroege vluchters

Iets na de klok van twaalf uur werden de renners op gang geschoten voor 164 kilometer koers. Na vijftien kilometer werd de eerste aanval van de dag gemeld. Het betrof een trio renners van louter Franse continentale ploegen, Maximilien Juillard (Van Rysel-Roubaix), Matisse Julien (CIC U Nantes Atlantique) en Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d’Azur), die zich graag wilden tonen door middel van een vroege vlucht.

Weinig animo daarachter om koers te maken in de vrij geaccidenteerde beginfase. De sprintersploegen lieten snel begaan, maar Lotto Dstny nam ook snel de controle op zich. Ook Alpecin-Deceunicnk werd geregeld op de kop van het peloton gemeld. Zij hielden het verschil altijd binnen de vier minuten. Voorin konden Le Ny en Juillard zich wel uitleven bij de bergsprints, al besloten ze de dag allebei met veertien bergpunten.

Pedersen verrast

Het drietal werd in de finale al bij al gemakkelijk opgeslokt, maar in het peloton nam de nervositeit steeds meer toe richting de lastige slotklim. Onder andere Alberto Bettiol, Stefan Bisseger en Simon Carr, de favorieten namens EF Education-EasyPost, kwamen daarbij ten val. Net als de rappe Timo Kielich van Alpecin-Deceuninck. Zijn ploegmaat Axel Laurance was wél op de afspraak en versnelde in de slotkilometer fors, in het spoor Rémi Rochas (Groupama-FDJ).

Laurance leek meermaals stil te vallen, maar zijn vroege aanzet leverde hem wel de zege op. Topfavoriet Mads Pedersen liet zich zo verrassen. De Deen van Lidl-Trek kreeg dezelfde teleurstelling als vorig jaar te verwerken, want toen werd hij in de eerste rit van de Ster van Bessèges nog door Arnaud De Lie geklopt.