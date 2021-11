Florian Rousseau leidt Franse wielrenners richting Spelen in Parijs 2024

Florian Rousseau is door de Franse wielerbond aangewezen als directeur van het olympische programma richting Parijs 2024. De voormalig baansprinter, die meerdere wereldtitels won en op twee Olympische Spelen goud veroverde, was eerder ook al actief als bondscoach van de baansprinters.

De 47-jarige Rousseau is woensdag door FFC-voorzitter Michel Callot officieel geïnstalleerd in zijn functie. Bij die benoeming op het hoofdkantoor van de wielerbond in Saint-Quentin-en-Yvelines was ook technisch directeur Christophe Manin aanwezig.

Na zijn actieve loopbaan, waarin hij onder meer olympisch goud won op de kilometer tijdrit (1996), de teamsprint (2000) en de keirin (2000), werkte Rousseau al als bondscoach van de baansprinters. Dat deed hij tussen 2005 en 2013. Daarna was hij nog werkzaam voor het Franse olympisch comité en de Franse atletiekunie, waar hij performance manager was. Daar stapte Rousseau in september op.

In aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 moet Rousseau de Franse wielrenners dus optimaal begeleiden. Op het afgelopen WK baanwielrennen in het eigen Roubaix staken de Fransen al hun neus aan het venster met twee gouden, drie zilveren en een bronzen medaille.