Franse minister van Sport: “Nog geen definitieve beslissing over Parijs-Roubaix”

Volgens Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, is er nog geen besluit genomen over de doorgang van Parijs-Roubaix op 11 april. Wel bevestigt ze dat de situatie in de regio waarin de ‘Hel van het Noorden’ verreden wordt problematisch is aangaande het coronavirus.

De regio Hauts-de-France zit voor vier weken in een strenge lockdown. Le Parisien meldde woensdag al dat Parijs-Roubaix daardoor uitgesteld wordt naar oktober, maar volgens L’Equipe is dat nog niet definitief. De organisatie zoekt nog naar mogelijkheden om de kasseienklassieker toch door te laten gaan.

“Laat het duidelijk zijn dat het gaat om een departement waar de gezondheidstoestand problematisch is”, geeft minister Maracineanu aan. “Een definitieve beslissing is er niet, maar misschien zal de koers wel uitgesteld worden. De plaatselijke prefect heeft al gezegd dat de mogelijkheid tot uitstel bestaat. Hij neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid, al zijn we nog in gesprek met hem.”