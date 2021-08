Franse klimmer François Bidard volgende aanwinst Cofidis

Cofidis is zich flink aan het versterken voor komend seizoen. De Franse formatie van Cédric Vasseur wist eerder al Bryan Coquard, Davide Cimolai, Benjamin Thomas en Alexis Renard binnen te halen en heeft nu ook François Bidard gepresenteerd voor 2022. De Franse klimmer komt over van AG2R Citroën.

Bidard (29) begon zijn profcarrière in 2016 bij AG2R en is inmiddels bezig aan zijn zesde seizoen voor de formatie van Vincent Lavenu. Voor komend seizoen gooit Bidard het echter over een andere boeg: de renner tekent voor twee jaar bij Cofidis. Bidard moet bij zijn nieuwe ploeg een belangrijke helper worden voor klassementskopman Guillaume Martin.

De twee kennen elkaar ook goed. “Het komt vaak voor dat we samen trainen en in de jeugdcategorieën reden we ook met elkaar. Het is fijn om nu bij de profs deel uit te maken van dezelfde ploeg. Ik vond het na zes seizoenen bij AG2R tijd voor een andere omgeving. Ik ben ontzettend gemotiveerd en het is een belangrijk moment in mijn carrière”, laat Bidard weten in een persbericht.

“Hij zal een belangrijke rol vertolken binnen de ploeg”

Ook Cofidis-teambaas Vasseur is blij met zijn nieuwste aanwinst. “De komst van François Bidard past binnen onze filosofie om een ploeg rond Guillaume Martin te bouwen. François is een ervaren renner die al voldoende heeft laten zien. Hij zal een belangrijke rol gaan vertolken binnen de ploeg. We willen hem tegelijkertijd helpen aan zijn eerste overwinning bij de profs.”