Franse achtervolgingsploeg soeverein naar goud in Milton

De Franse achtervolgingsmannen hebben de gouden medaille gepakt tijdens de Wereldbeker van Milton. In de eindstrijd waren ze een maatje te groot voor de Italiaanse mannen, waar onder meer Filippo Ganna ontbrak. Gastland Canada versloeg Wit-Rusland in de strijd om het brons.

Op de ploegenachtervolging ontbraken nogal wat toplanden en bijna geen van de deelnemende landen verscheen in de sterkste formatie, waardoor de winnaar op voorhand lastig te voorspellen was. Op papier beschikte Frankrijk over de sterkste namen met onder anderen Valentin Tabellion, Corentin Ermenault en Florian Maitre. Maitre zou niet in actie komen, maar wel Benjamin Thomas. En met de tweevoudige wereldkampioen had de Franse ploeg vleugels.

In de kwalificatie slaagden de Fransen er als enigen in onder de vier minuten te duiken (3:56,526). Daarmee waren ze een ruime zeven seconden sneller dan de nummer twee, Italië. In de eerste ronde werd Canada vervolgens verslagen, waarna in de eindstrijd Italië wachtte. Ook de Italianen gingen voor de bijl en werden in de gouden finale overlapped door Benjamin Thomas, Thomas Denis, Corentin Ermenault en Kevin Vauquelin.

De Wereldbeker in het Mattamy National Cycling Centre van Milton gaat vandaag verder met de individuele onderdelen.

Wereldbeker Milton 2020

Ploegenachtervolging – mannen

1. Frankrijk

2. Italië

3. Canada

Andere uitslagen

De Nederlandse baansprinters hebben hun laatste wereldbekerwedstrijd al gereden, waardoor het op de teamsprint uitkijken was naar andere landen. Polen greep in Cambridge en Brisbane steeds net naast de winst, maar driemaal was geen scheepsrecht voor de mannen in de rood-witte shirts. Al in de kwalificatie moesten de Polen Frankrijk voor zich dulden en uiteindelijk waren ook in de finale Quentin Caleyron, Florian Grengbo en Quentin Lafargue te sterk. China werd derde.

Wereldbeker Milton 2020

Teamsprint – mannen

1. Frankrijk

2. Polen

3. China

Bij de vrouwen pakte gastland Canada de overwinning met Lauriane Genest en Kelsey Mitchell. In de kwalificatie moesten zij Mexico, Polen en Litouwen nog voor zich dulden, maar de Canadese vrouwen herpakten zich en plaatsten zich met de snelste tijd voor de gouden finale. Daarin waren de Poolse vrouwen, vorige maand al de beste in Brisbane, de tegenstander. Canada opende sneller en hield stand in de tweede ronde. Litouwen versloeg Mexico in de strijd om het brons.

Wereldbeker Milton 2020

Teamsprint – vrouwen

1. Canada

2. Polen

3. Litouwen

Op de ploegenachtervolging voor vrouwen was het uitkijken naar de Verenigde Staten, waar de huidige wereldkampioene tijdrijden Chloe Dygert de grote blikvanger was. De Amerikaanse dames stelden niet teleur en klokten de snelste tijd in de kwalificatie, voor gastland Canada en Frankrijk. In de eerste ronde werd Ierland opzij gezet, waarna in de finale de Franse vrouwen wachtten. Die werden overlapped, waarmee de VS de winst pakte. België greep naast het brons tegen Canada.

Wereldbeker Milton 2020

Ploegenachtervolging – vrouwen

1. Verenigde Staten

2. Frankrijk

3. Canada