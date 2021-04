Frans talent Nonnez (21) stopt na burn-out: “Ik begon te huilen op de fiets”

Théo Nonnez stopt op 21-jarige leeftijd met wielrennen. De Franse coureur van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ ging door een heftige periode en heeft besloten dat hij niet langer op hoog niveau wil fietsen. “Ik denk dat ik het wel een burn-out kan noemen”, zegt hij in een uitgebreid interview.

Nonnez behoort sinds 2019 tot de U23-kern van Groupama-FDJ. Hij werd sindsdien onder meer vijfde in de Ronde de l’Isard en vierde in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Een stap naar de WorldTour-ploeg lag in het verschiet. “Maar ik heb, na een lange periode van reflectie, besloten te stoppen. Ik denk dat ik het wel een burn-out kan noemen, ook al denk ik dat het een opeenstapeling is van dingen. Ik ben niet heel teleurgesteld, want het geeft me ook hoop.”

“Ik zat in een vicieuze cirkel en durfde niet te praten over mijn gevoelens. Ik denk dat het beste is om de stilte te doorbreken, omdat ik niet weet wat er zou zijn gebeurd als ik nog langer stil was gebleven”, vertelt Nonnez. Hij legt uit dat hij al maanden met de motivatieproblemen loopt. Dat hij de stap wilde maken naar de WorldTour, legde voor hem de lat alleen maar hoger. “Ik kon mij de laatste training dat ik blij was niet meer herinneren. Het wielrennen werd een beperking.”

‘Ik was in staat om weg te rennen van het vliegveld’

“Toen ik dit seizoen weer moest beginnen met opbouwen, was mijn motivatie heel laag”, legt hij uit. “Maar ik forceerde mijzelf om door te gaan. Een paar dagen voor Kerstmis maakte ik de klik. Ik ging in mijn eentje trainen omdat ik specifieke opdrachten moest doen, maar het weer was heel slecht en ik had nul motivatie. Na een paar minuten brak ik. Ik begon te huilen op de fiets. Toen zei ik tegen mezelf: ‘Théo, je moet hiermee stoppen. Er moet iets veranderen, want er is iets niet goed’.”

In overleg met zijn ploeg en naasten besloot Nonnez een stap terug te doen. “Ik wilde nog een jaar mijn best doen. Dan zou ik of naar de WorldTour-ploeg gaan, of van ploeg veranderen of stoppen. Maar een paar dagen voor een trainingskamp, voelde ik dat ik daar niet klaar voor was. Ik was in staat om weg te rennen van het vliegveld. Dat was het punt dat ik niet meer verder wilde. Het voelde slecht om mij niet aan mijn contract te houden, maar ik wilde de jongens ook niet voor de gek houden en doen alsof alles goed ging”, aldus Nonnez.

Wat de Fransman nu gaat doen, weet hij nog niet. Spijt van zijn beslissing heeft hij niet. “Het enige beetje spijt is dat ik dit niet allemaal van tevoren heb zien aankomen. En dat ik toch een contract heb getekend voor dit seizoen. Het voelde even ook als weggegooide jaren, maar diep van binnen denk ik dat het zo heeft moeten zijn. Dit is een ervaring waar ik trots op moet zijn. Het heeft mij gemaakt wie ik ben en zal van pas komen in de toekomst”, geeft hij aan.