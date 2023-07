Frans Maassen zat achter Vingegaard: “Jonas zou rustig vertrekken, maar hij ging als een raket!”

Video

Ook ploegleider Frans Maassen was verrast door de imponerende tijdrit van Jonas Vingegaard. De Deen haalde genadeloos uit en pakte ruim anderhalve minuut op Tadej Pogacar. “Ik kon het niet geloven”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

“Op de finish hadden we hem (Pogacar, red.) bijna te pakken, het was onwerkelijk”, zei de Limburger over zijn Deense renner. “Hij zou rustig vertrekken, maar daar merkten we weinig van. Hij vertrok als een komeet. Bij de eerste tijdcheck hoorden we al dat hij elf seconden sneller was. Bij alle tussenpunten zag je dat hij zo snel reed. We hadden wel wat stress in de afdaling want daar ging hij zo hard.”

In tegenstelling tot Pogacar besloot Vingegaard om niet van fiets te wisselen voor de laatste klim. “Ik denk dat het een goede beslissing is geweest om niet te wisselen”, zei Maassen daarover. “Daar hebben we zeker voordeel mee gepakt ten opzichte van Pogacar.”

De Tour is echter nog niet over. Morgen staat misschien wel de lastigste rit op het programma met de Col de la Loze. Over de plannen van Jumbo-Visma liet de ploegleider echter weinig los. “Ik weet nog niet wat we dan gaan doen, morgen is weer een nieuwe dag. Het is zeker de zwaarste etappe. We gaan vanavond bekijken hoe we het aan gaan pakken”, besloot hij.