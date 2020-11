Frans Maassen over Vuelta-zege Roglic: “We waren hypernerveus”

Frans Maassen was er zaterdag alles behalve zeker van dat Primož Roglič de eindzege van de Vuelta a España over de streep zou trekken. De kopman van Jumbo-Visma werd door naaste belager Richard Carapaz stevig onder druk gezet, maar hield stand op La Covatilla. “Maar eerlijk gezegd waren we hypernerveus”, vertelt Maassen tegen het ANP.

“Er werd iedere dag gereden alsof het de laatste dag was. Iedereen ging all-out. Het was niet zo berekenend, dat kwam het kijkspel ten goede”, zag Maassen. Roglič hield in het klassement uiteindelijk 24 seconden over ten opzichte van Carapaz. “Het moest een paar keer uit zijn tenen komen, maar vergeet niet dat hij hier vier ritten wint en dat hij ook gewoon de puntentrui mee naar huis neemt. Dan ben je gewoon de beste renner.”

‘Het is hier beter geregeld dan in de Tour’

Dat de Vuelta Madrid haalt vandaag, hadden niet veel mensen verwacht. Dat Jumbo-Visma de Giro verliet na de positieve coronatest gaf de ploeg in de Vuelta een ‘tikje’, zegt de ploegleider. “Maar dat ongeruste gevoel werd hier snel weggenomen. Er zijn hier heel strenge maatregelen genomen. We zijn ook vier keer getest”, aldus de Limburger.

“Het was beter geregeld dan in de Tour. Bovendien rijd je hier ook door dunbevolkte gebieden en werden steden zo veel mogelijk gemeden. In de hotels leefde je als ploeg ook volledig afgescheiden”, zegt Maassen.