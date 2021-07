Frankrijk rekent in Tokio mede op Rémi Cavagna en David Gaudu

Frankrijk heeft bekendgemaakt welke renners in actie komen tijdens de wegwedstrijden tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Kenny Elissonde, David Gaudu en Guillaume Martin doen de wegkoers, terwijl Cavagna ook de tijdrit rijdt.

Julian Alaphilippe, momenteel de beste Franse renner in de Tour de France, ontbreekt in de ploeg. De regerende wereldkampioen besloot, in overleg met bondscoach Thomas Voeckler en zijn team Deceuninck-Quick-Step, te passen voor de Spelen. “We hebben de doelstellingen voor het einde van het seizoen op papier en dus moeten er keuzes worden gemaakt. Ik zou graag met trots het tenue van de nationale selectie dragen tijdens het WK”, lichtte Juju in mei zijn besluit toe.

Dat Juliette Labous de vrouwenwedstrijd zou rijden, was al bekend. De Team DSM-renster kreeg de voorkeur boven Audrey Cordon-Ragot. Labous zal zowel de tijdrit als de wegrit doen.