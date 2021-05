Julian Alaphilippe past voor Olympische Spelen in Tokio

Bondscoach Thomas Voeckler kan tijdens de Olympische Spelen in Tokio niet beschikken over Julian Alaphilippe. De regerende wereldkampioen heeft, in overleg met keuzeheer Voeckler en zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step, besloten om te passen voor de Spelen.

“Hallo allemaal, na lang nadenken en in overleg met de bondscoach van de Franse selectie en mijn ploeg Deceuninck-Quick-Step heb ik besloten om me niet kandidaat te stellen voor de volgende Olympische Spelen in Tokio”, begint Alaphilippe zijn post op Twitter. “Het is een persoonlijke en weloverwogen beslissing.”

Keuzes

“We hebben de doelstellingen voor het einde van het seizoen op papier en dus moeten er keuzes worden gemaakt. Ik zou graag met trots het tenue van de nationale selectie dragen tijdens de komende wereldkampioenschappen. Ik wens de ploeg voor Tokio uiteraard het allerbeste. Tot binnenkort!”

Alaphilippe moest de kopman worden van de Franse nationale selectie in Tokio, maar nu zal bondscoach Voeckler verder moeten puzzelen om tot een ideale selectie te komen. De 28-jarige Alaphilippe deed vijf jaar geleden wel mee aan de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij werd toen vijfde in de Olympische wegrit.