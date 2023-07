Frank van den Broek wint bij debuut voor DSM: “Had vertrouwen in mijn sprint”

Frank van den Broek heeft bij zijn debuut voor de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich meteen zijn visitekaartje afgegeven. De 22-jarige Nederlander, die half juli de overstap maakte van ABLOC CT, won zondag de slotrit van de Tour de Alsace (2.2). Ook eindigde hij als derde in het eindklassement van de Franse rittenkoers. Op de site van zijn nieuwe team doet Van den Broek zijn verhaal.

“Het lukte me om mee te glippen met de kopgroep, net voor de voet van de Ferme Auberge du Freundstein (de enige gecategoriseerde beklimming van de dag, red.) en met een kleine voorsprong te beginnen”, klinkt het. “Halverwege kwam de groep met klassementsrenners erbij en kon ik aanhaken. In de afdaling reed ik weg met twee andere renners en we bleven goed samenwerken in de vlakke wegen richting de finish.”

Het zou een sprint met drie worden. “Ik had vertrouwen in mijn sprint en ging zelf aan op de tricky aankomst. Ik ben heel blij dat ik het harde werk van de jongens van de laatste week kan belonen én hoe ik verwelkomd ben in het team door iedereen.”

