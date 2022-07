Frank Hoste verkoos in ’84 de groene trui boven een huis: “Ik heb Kelly geflikt”

Als alles goed gaat, wordt Wout van Aert binnen twee weken de 15de Belgische eindwinnaar van het puntenklassement van de Tour de France. Onder meer Frank Hoste ging hem vooraf. Al ging dat niet zonder slag of stoot, lezen we in de zomereditie van RIDE.

In 1984 droeg Frank Hoste achttien dagen lang de groene trui, tot hij het felbegeerde shirt op de voorlaatste dag van de Tour moest afstaan aan alleskunner Sean Kelly. “Dankzij een bijzonder sterke prestatie van de Ier in de tijdrit”, vertelt Hoste. “Plots stond ik vier punten in het krijt.”

“Nu, op zich geen ramp. Ik had immers al drie ritzeges op zak, mijn contracten voor de Natour-criteriums waren getekend en ik had al een verbintenis met een nieuwe ploeg voor ‘85. Bovendien was er nog altijd een kans dat ik die vier punten opnieuw zou goedmaken in de slotrit, met aankomst op de Champs Elysées.”

Kelly met lege handen

“Tot in die slotrit Kelly plots naast mij kwam rijden en mij een ‘offer you can’t refuse’ deed. Hij had in die bewuste Tour nog niets gewonnen en wilde absoluut niet met lege handen naar huis. Groen op het eindpodium was zijn laatste kans. Dus verzocht hij me niet vol mee te sprinten, zodat ik hem in de stand niet meer zou passeren.”

“In ruil zou ik een gigantische vergoeding op mijn bankrekening krijgen. Nee, het exacte bedrag vertel ik je niet, maar laat me zeggen dat je met dat geld in die tijd een mooi huis kon kopen. Ik ging min of meer akkoord, maar wilde toch nog een keer overleggen met mijn ploegmaats, die mee zouden delen in de winst. Zij hadden drie weken voor mij gewerkt, logisch dus. Zo correct was ik wel.”

Het was toen dat Fons De Wolf me wakker schudde. Denk toch maar eens terug aan de voorbije drie weken, zei hij. Hoe hard je hebt afgezien om zo ver te geraken. En nu ga je het weggeven? Hoeveel keer denk je de komende jaren dat groen nog te pakken? Euh, wellicht nooit meer, besefte ik. En… Jawel, ik bedacht me.”

Twee jaar niet gepraat

“Een paar rondjes verder kwam Kelly nog een keer naast mij rijden. Of het toch zeker in orde was, vroeg hij. Geen antwoord, riep ik terug. Ik wist het natuurlijk wel. Je weet hoe het is afgelopen. Ik heb Kelly dus ferm geflikt, die dag. Ik sprintte vol en werd derde, na Eric Vanderaerden en Pascal Jules. Kelly werd vijfde. Zo pakte ik op de valreep het groen terug. Maar Sean Kelly, die was razend! Twee jaar heeft het geduurd, voor hij opnieuw tegen mij wilde praten… En Fons De Wolf, die kreeg ook gelijk. De groene trui heb ik daarna niet meer gewonnen.”

Lees het hele verhaal

