dinsdag 10 oktober 2023 om 14:21

François Bidard (31) zet punt achter wielercarrière

François Bidard zal volgend jaar niet meer terugkeren in het wielerpeloton. De 31-jarige Fransman, die dit seizoen uitkomt voor Cofidis, heeft namelijk besloten om een punt te zetten achter zijn carrière.

Bidard begon zijn profcarrière in 2016 bij AG2R en reed zes seizoenen voor de formatie van Vincent Lavenu. In de winter van 2021 besloot de klimmer over te stappen naar een andere Franse formatie: Cofidis. Na een profcarrière van acht jaar houdt Bidard het nu dus voor bekeken. Hij zal komende zondag nog wel meedoen aan de Japan Cup.

De Fransman wist in zijn loopbaan geen profzege te boeken, maar haalde door de jaren heen wel diverse ereplaatsen. Zo werd hij in 2019 derde in een bergrit in de Ronde van Zwitserland, een etappe die werd gewonnen door Antwan Tolhoek. Bidard werd dat jaar ook vijfde in een etappe in de Vuelta a España.

Negen grote rondes

Bidard stond negen keer aan de start van een grote ronde. In 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2023 mocht hij opdraven in de Giro d’Italia en in 2016, 2019 en dit jaar nam hij deel aan de Vuelta a España. Een Tourdeelname zat er nooit in voor Bidard.